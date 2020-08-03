В Одеському СІЗО з'явилися платні камери: фото

В Одеському слідчому ізоляторі відкрили дві платні камери з поліпшеними умовами утримання ув'язнених – двомісну і тримісну. На відкриття прибув міністр юстиції Денис Малюська.

За словами міністра, такі камери встановлені в слідчих ізоляторах 21 міста. Сьогодні VIP-камери принесли в бюджет уже 410 тисяч гривень. За ці гроші проводиться ремонт в звичайних камерах.

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Зазначимо, в VIP-камерах є телевізори, душові, бойлери, кондиціонери і мікрохвильові печі. На дерев'яних ліжках ортопедичні матраци. Є комод і шафа для одягу. Якщо попит буде перевищувати пропозицію, то кількість таких камер в Одеському СІЗО збільшать. "Так склалося, що ізолятори в Одесі і Києві в жахливому стані. Грошей в бюджеті на їх фінансування не вистачає. Цей проєкт допомагає ізоляторам заробляти гроші самостійно", – розповів міністр.

В Одеському СІЗО доба в такій камері коштує 985 грн, тиждень 3 502 грн, а місяць 4 093 грн. Також в ході пресконференції Малюська повідомив, що в планах винести старі слідчі ізолятори за межі міст.

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