Оголошено конкурс на підняття затонулого танкера Delfi в Одесі

Держпідприємство Адміністрація морських портів України (АМПУ) оголосило конкурс на підйом затонулого в Одесі танкера Delfi. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці у Facebook.

Заявки за конкурсом на підйом затонулого в Одесі танкера Delfi, який уже тричі безрезультатно намагалися підняти, приймаються до 5 серпня.

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"ДП АМПУ вже анонсувало прозору закупівлю послуг з підйому і видалення танкера Delfi в найкоротші терміни. Оголошено конкурс з чіткими вимогами до підрядників. Зокрема, документально підтверджений досвід виконання подібних операцій. Також учасники повинні надати план виконання робіт", – написав Владислав Криклій.

Також Криклій нагадав, що до цього три спроби підняти танкер були безуспішними. Міністр інфраструктури уточнив, що причина – недостатня матеріально-технічна база найнятого судновласником підрядника. Танкер почнуть прибирати з узбережжя в кінці серпня.

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