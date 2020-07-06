Науковці пояснили, чому сніг в Альпах став рожевим

Вчені в Італії досліджують таємничу появу рожевого снігу на льодовиках в Альпах. Цей колір викликаний водоростями, які прискорюють наслідки зміни клімату.

Точне походження водоростей невідоме, але італійські дослідники вважають, що рожевий сніг на частини льодовика Прес, ймовірно, викликаний рослиною з Гренландії.

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"Водорості не є небезпечними, це природне явище, яке відбувається під час весняних і літніх періодів в середніх широтах, але також й біля полюсів", – сказав Бьяджо Ді Мауро з Національної дослідницької ради Італії, який раніше вивчав водорості на льодовику Мортераш у Швейцарії.

Рослина, відома як Ancylonema nordenskioeldii, присутня в так званій темній зоні Гренландії, де також тане лід. Зазвичай лід відбиває понад 80% сонячного випромінювання назад в атмосферу, але, коли з'являються водорості, вони затемнюють лід, так що він поглинає тепло і тане швидше. У міру того, як лід тане швидше, з'являється все більше водоростей, які додають червоні відтінки до білого льоду в Пассо Гавія на висоті 2618 метрів.

"Все, що затемнює сніг, змушує його танути, тому що прискорює поглинання радіації. Ми намагаємося кількісно оцінити вплив інших явищ, крім людського, на перегрів Землі. Присутність туристів і підйомників також може вплинути на водорості", – сказав Ді Мауро.

Похолодання в Атлантиці викликане зміною течії в так званій Атлантичній меридіональній циркуляції. Річ у тому, що при нормальному перебігу ця циркуляція рухає теплу солону воду з тропіків на північ, а холодна прісна вода, своєю чергою, надходить ближче до екватора. Але тепер, як припускають вчені, в океан потрапляє набагато більше прісної води через танучі льодовики й великої кількості опадів. Через це меридіональна циркуляція в Атлантиці сповільнюється, і вода в північній частині океану стає холоднішою.

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