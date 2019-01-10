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В Одесі засвітився культовий ретро-автомобіль

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Авто виконано дуже якісно - фото 1
Авто виконано дуже якісно / Texoma Classics

В Україні зняли легендарний родстер Shelby Cobra 427.

В Одесі засвітився знаменитий Shelby Cobra 427. Культове американське авто 60-х зняли серед зими і на літній гумі.

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Звичайно ж, мова йде про репліку автомобіля, адже оригінальних Shelby Cobra 427 випущено всього 56 штук і зараз ці машини на вагу золота. Хоча авто якісно виконано і навіть оснащено знімним жорстким верхом, що рідкість.

Характеристики цієї Shelby, на жаль, невідомі. У 60-х її оснащували 7,0-літровим V8 Ford потужністю 425-485 л. с. Це було найшвидше авто свого часу, здатне розігнатися до сотні за 4,2 секунд і розвинути 264 км/год.

В Одесі засвітився культовий ретро-автомобіль - фото 300231
В Одесі засвітився культовий ретро-автомобіль

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Джерело: micetimes
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