В Одесі засвітився культовий ретро-автомобіль

В Україні зняли легендарний родстер Shelby Cobra 427.

В Одесі засвітився знаменитий Shelby Cobra 427. Культове американське авто 60-х зняли серед зими і на літній гумі.

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Звичайно ж, мова йде про репліку автомобіля, адже оригінальних Shelby Cobra 427 випущено всього 56 штук і зараз ці машини на вагу золота. Хоча авто якісно виконано і навіть оснащено знімним жорстким верхом, що рідкість.

Характеристики цієї Shelby, на жаль, невідомі. У 60-х її оснащували 7,0-літровим V8 Ford потужністю 425-485 л. с. Це було найшвидше авто свого часу, здатне розігнатися до сотні за 4,2 секунд і розвинути 264 км/год.

В Одесі засвітився культовий ретро-автомобіль

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