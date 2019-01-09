Названі найменш популярні у США автомобілі

Зібрана статистика найменш популярних авто у США за 2018 рік.

Пропонуємо вашій увазі автомобілі з найменшими продажами у США в 2018 році. Але це не означає, що вони погані. Деякі з них просто коштують занадто дорого.

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1. Alfa Romeo 4C: 238 штук

Alfa Romeo 4C – маленька, спортивна і дорога. Її базова комплектація коштує 66 900 доларів. Покупцям зараз пропонують тільки версію Spider (купе вже немає).

Alfa Romeo 4C

2. Kia K900: 354 штук

Флагманський люксовий седан Kia K900 в 2018 році отримав серйозні зміни, і ми не розуміємо, чому американці його практично не купували. Всього в США було продано 354 седанів K900.

Kia K900

3. Smart ForTwo: 1 276 штук

Мініатюрний Smart ForTwo ніколи не був особливо популярним у США, а в 2018 році там його продаж у порівнянні з 2017 роком знизився на 58%.

Smart ForTwo

Також у списку Fiat 500L, Jaguar XJ, Audi A8, Toyota Mirai, Acura RLX, Lexus LC.

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