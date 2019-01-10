Французи придумали, як зробити причіп невидимим

Постачальник комплектуючих і запчастин Valeo представив на виставці споживчої електроніки CES систему XtraVue Trailer, яка дозволить водієві бачити крізь причіп, роблячи його повністю "невидимим".

Електронний помічник повинен спростити маневрування і паркування, а також допомогти при русі заднім ходом.

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Для своєї роботи система XtraVue Trailer використовує кілька камер, встановлених у задній частині машини і причепа. Картинка з них збирається в єдине зображення, яке транслюється на окремий дисплей. При цьому зробити "невидимим" можна причіп будь-якого розміру.

Екрани на причіпі роблять його "невидимим"

У 2015 році аналогічну систему під назвою Transparent Trailer представив Land Rover. Для створення зображення використовувалися дані, що надходять з камер на бічних дзеркалах і камери заднього виду, а також з бездротової камери, встановленої в задній частині причепа або трейлера.

Цю ж технологію використовували для системи Ground View на новому Range Rover Evoque. Вона робить "прозорим" капот, дозволяючи отримати 180-градусний огляд простору під передньою частиною автомобіля.

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