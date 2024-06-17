Терапія музикою: Оркестр INSO-Львів зіграв для військових, які проходять реабілітацію

Майже сотня захисників, захисниць та медиків відвідали, 14 червня, концерт оркестру INSO-Львів в межах програми "Місто лікує". Для учасників підготували спеціальну музичну програму, щоб допомогти у їхній реабілітації.

Це вже другий концерт INSO-Львів в межах програми "Місто лікує" для військових, які проходять реабілітацію у Львові. Про це йдеться на сайті Львівської міської ради.

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Захисник із позивним "Ромашка" зараз проходить реабілітацію в одному з медзакладів на Львівщині. Він відвідав вже з десяток концертів у Львівській філармонії, бо музика полегшує болі чоловіка.

Мені концерти у філармонії дуже пом’якшують фантомні болі – це те, що найкраще. На час концерту блокувались фантоми і це дуже круто. Раніше в цивільному житті мені класична музика взагалі не подобалася, а тепер "заходить" абсолютно все. Дуже багато речей, які я раніше не помічав в цивільному житті, тепер досить кардинально змінилися, – каже воїн.

Для Олександра це вже п’ятий концерт у Львівській філармонії, який він відвідав під час реабілітації.

Ми постійні шанувальники філармонії, дякуємо місту, що нас запрошують на такі концерти. Це дуже приємно. Звичайно ми захоплювалися класичною музикою ще до війни, багато чули, але Львівська філармонія – це неймовірно. Тут дуже гарна трупа, дуже класний концерт, і ми записані вже і на наступні концерти програми, – каже захисник Олександр Солом’яний.

Нинішній концерт у філармонії – один із завершальних 25-го ювілейного сезону. Його ініціювали самі учасники оркестру, після того, як їздили з виступами у медзакладах Львова та області.

Від початку 2023 року в межах програми "Місто лікує" провели 32 події для 288 військових та їх близьких. Загалом за півтора року програмою скористалось 795 учасників. Програму реалізує управління туризму Львівської міської ради у співпраці із медичними закладами у Львівській громаді.

Нагадаємо, що "Місто лікує" є міською програмою соціально-культурного відновлення військових, які лікуються чи проходять реабілітацію у медичних закладах, розташованих на території Львівської міської територіальної громади.

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