День бабака: коли в Україну прийде весна

Бабак Тимко сказав, коли в Україні потеплішає

У День бабака, 2 лютого, в Україні щороку будять бабака Тимка, який пророкує швидку або пізню весну. У 2019 тваринка вже встигла зробити свій прогноз!

День бабака щороку відзначають у всьому світі, а в Україні ця дата є доволі молодою, однак також користується популярністю. Саме 2 лютого доглядачі будять степового бабака Тимка ІІІ, який своєю поведінкою демонструє, як швидко прийде потепління.

І ще: День бабака: що за свято і прикмети в цей день

Щоправда, цьогоріч Тимко, хоч і прокинувся від сплячки, однак не побачив свою тінь через хмарну погоду. За словами наглядачки надії Токарської, це означає, що прийде пізня весна, а березень ще затримає морози. Тепла та сонячна погода прогнозується аж у квітні.

Більше новин: Яку погоду очікувати в Україні на вихідних