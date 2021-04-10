В Одесі помітили одну з найдорожчих іномарок України: ФОТО

Нещодавно на дорогах Одеси помітили рідкісну і дуже дорогу машину. Мова йде про шестиколісний Mercedes-Benz G63 AMG 6 × 6.

Про це повідомило місцеве видання "Думська".

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Такі машини на українських дорогах – рідкість. Варто відзначити, що ціна такого автомобіля досягає 4 млн гривень. Деякі укомплектовані і вдосконалені машини можуть коштувати понад 30 млн гривень. Ця модель випущена лімітованою серією. Авто має 5,5-літровий бензиновий агрегат V8 з бі-турбонаддувом.

Попри велику масу, Mercedes-Benz може легко розігнатися. Прискорення до першої сотні відбувається за 6-7 секунд. Хто власник автомобіля невідомо. Номери лімітованого автомобіля Дніпровські.

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