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В Одесі патрульні зупинили коня на скаку (відео)

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Коня повернули власникам - фото 1
Коня повернули власникам / PxHere

Патрульні поліцейські зупинили коня, який раптово вибіг на проїжджу частину на Фонтанській дорозі. Про це повідомила прес-служба місцевої поліції у Facebook.

На опублікованому патрульними відео видно, як поліцейські поїхали слідом за конем і прямо з автомобіля схопили його за вуздечку, а потім зупинилися.

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"Сьогодні вранці патрульні побачили коня, який стрімголов вибіг на проїжджу частину. Тварина хаотично переміщалася по проїжджій частині, створюючи небезпеку дорожньому руху. Патрульні вирішили самостійно його зупинити сповільнили рух і голосовими командами намагалися заспокоїти тварину, під'їхавши ближче. Через вікно автомобіля один з інспекторів схопив коня за вуздечку і зупинив", – йдеться в повідомленні.

Коня повернули власникам, які пояснили, що під час ранкових тренувань тварина втекла з іподрому, а вони своїми силами намагалися її розшукати.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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