Пес-руйнівник довів господиню до істерики, однак повеселив мережу

Ролик від господині нешкідливого на вигляд песика набрав більше трьох мільйонів переглядів в одному тільки Twitter!

Дівчина з Бразилії прославилася завдяки своєму собаці на прізвисько Чіко. Вся справа в непосидючому характер вихованця, а точніше, в ролику, який записала бразилійка.

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Господиня милого (на перший погляд) песика відобразила масштаби руйнувань, залишених собакою. Ролик, в якому дівчина не скупиться на лайки на адресу Чіко, був розміщений 18 липня в Тwittеr. "Друзі, подивіться на це! Подивися на мою кімнату, Чіко! Ти демон, ти просто демон!", – повторює ошелешена дівчина.

Відео припало до смаку не тільки користувачам Твіттера, де його переглянули майже 4 мільйони інтернет-користувачів, але і інших соцмереж.

Vamos arrumar um lar para o Chico?? pic.twitter.com/Y2oAdJxBQV — Paula (@ContemIroniaa) July 18, 2019

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