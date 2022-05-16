В Одесі на пляж винесло протикорабельні міни: відео знешкодження

На побережжя Одеси винесло дві ворожі морські міни через штормову погоду, але українським саперами вдалось їх знешкодити. Як це відбувалось – дивіться далі.

На Одещині дві морські ворожі якірні міни прибило прямо на пляж. Це трапилось через штормову погоду, тож фахівцям підривної команди Військово-Морських Сил довелось їх вилучити та нейтралізувати. Запис з роботою професіоналів з'явився на офіційній сторінці ВМС у фейсбуці.

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Як наголошують в Оперативному командуванні "Південь", мешканцям Одещини не рекомендують наближатись до узбережжя та пляжів, а також плавати, щоб не наражати себе на небезпеку.

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