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Гаубиці М777 у дії: українські захисники показали, як працює на фронті американська зброя
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США активно постачають Україні зброю, яка щодня наближає нас до перемоги у війні з Росією. Серед іншого, українським захисникам передали американські гаубиці М777.
Як працює американська артилерія на українських землях, дивіться на відео, яке опублікувало Оперативне командування Захід на своїй сторінці у Facebook.
І ще: Дивіться, як український безпілотник Каратель розтрощив базу окупантів з арсеналом ракет
Так, Збройні сили України освоїли американські гаубиці М777 155-го калібру, яким трощать позиції російських військових.
Американські гаубиці М777 вже знищують окупанта. Озброєння передано до бойових підрозділів, тому тепер окупанти отримують справжній "джекпот" у вигляді трьох сімок, – йдеться у повідомленні.
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