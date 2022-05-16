Артилеристи знищили колону окупантів, яка їхала "по посіяному" (відео)

Українські військові кожного дня демонструють свою міць та мужність, зменшуючи кількість загарбників на нашій землі. Цього разу у кадр потрапила блискуча робота артилеристів ЗСУ!

Бійці 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка регулярно вказують окупантами, які вдерлись в нашу країну, єдиний правильний для них напрям. Нещодавно російські військові намагались проїхати засіяним полем на території України, де на них вже чекали українські воїни. Відповідне відео з'явилось на офіційній сторінці бригади у фейсбуці.

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Артилеристи 59 бригади розбили колону орків. Знову рашистська техніка не доїхала до місця призначення. Знову вони загадили наші родючі поля своїм металобрухтом. Ну ніяк не можуть знайти дорогу додому. Тож наші вказують їм єдиний правильний напрямок – слідом за кораблем. Бо нема чого по-сіяному, – відзначили військові.

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