В Одесі й області змінять час комендантської години: скільки вона триватиме

Відсьогодні в Одесі та області скоротять час комендантської години. Розповідаємо, скільки вона тепер триватиме.

Відповідне розпорядження ухвалив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко. Згідно з ним як в Одесі, так і в області змінять час комендантської години.

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З 25 травня зміниться час комендантської години на Одещині

Відсьогодні комендантська година на Одещині триватиме з 23:00 до 05:00.

Нагадаємо, що під час комендантської години існує низка заборон. Зокрема, не можна перебувати на вулицях або у громадських місцях без спеціальних перепусток або посвідчень. Виняток – ситуації, коли потрібно перебратися з помешкання до укриття.

Стосовно укриття, то ми нагадуємо, що в Україні все ще дуже високий ризик ракетних обстрілів. Тож не ігноруйте, будь ласка, сигналів про повітряну тривогу. Щойно пролунає сирена – вирушайте негайно ж до укриття. Це може врятувати вам життя.

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