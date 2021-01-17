В Одесі через значні морози "закипіло" море: кадри захоплюючого природного явища

В Україні в ніч з 16 на 17 січня по всій країні спостерігалися екстремальні морози. Найхолодніше було на сході і на півночі країни, де місцями градусники показували до -30 градусів. На півдні температура опустилася до критичних -14 градусів, що й стало причиною унікального природно явища.

Через велику різницю в температурі моря, що була вище нуля, і потужних морозів одеситам вдалося стати свідками незвичайного природного явища. "Кипляче" море при морозі зняли на відео.

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Вночі 17 січня температура повітря в Одесі була -14. При тому, що температура води становить 3-5 градусів тепла. Як повідомляється, різниця температур навколишнього середовища і моря склала близько 20 градусів, через що і з'явилося таке захоплююче природне явище, коли над водою клубочиться пара.

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