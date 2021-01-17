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Погода на Водохреще 2021: синоптик розповіла, чи втримаються морози і снігопади
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Свято Хрещення Господнє та Другий Святвечір завжди приносять в Україну порцію похолодання та морозів. Чи чекати на зниження температури у 2021? Точний прогноз на 18-19 січня читайте далі.
18-19 січня Україні відзначають другий Святвечір та Водохреще, а погода втримається холодною та морозною. За словами синоптика Наталки Діденко, у ніч на 18 січня морози сягнуть позначок від -16 до -27.
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А от на Голодну Кутю, 18 січня, температура коливатиметься на рівні -9-14. Трохи тепліше буде лише у південних областях - до-6-12. Серйозних опадів очікувати не варто, можливі невеликі снігопади на півночі та на заході країни.
"У Києві 18-го січня – без істотних опадів, проте сонця поменшає, прикриє столицю хмарами і тому може десь заявитися невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вдень -12-15 градусів, ввечері, на Святвечір до -17 градусів", – додала вона.
19 січня, на Водохреще, морози ще переважатимуть, але поступово потепління почнеться вже у західних областях, послабивши морози. А вже 21 січня відлига очікується у більшості областей разом із плюсовою температурою повітря.
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