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5 незамінних порад, які полегшать життя водіїв взимку

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Ці поради допоможуть водіям взимку - фото 1
Ці поради допоможуть водіям взимку

Погода в Україні настільки непередбачувана, що завжди потрібно бути готовими до того, що завтра випаде сніг. Саме з цієї причини Радіо МАКСИМУМ ділиться п'ятьма незамінними порадами, які допоможуть отримувати задоволення від керування автомобілем взимку (або під час підступної осені).

Зима – пора року, багата на ДТП і неприємності, з якими можуть стикатися водії. Аби мінімізувати негаразди та примножити задоволення від керування автомобілем ми розповімо вам про кілька секретів, які однозначно полегшать ваше життя!

Вам знадобиться: Поради для водіїв: як правильно зберігати шини та диски

Новий графік

Взимку наполегливо рекомендуємо прокидатися на 15-20 хвилин раніше, ніж ви це робите зазвичай. Це правило поширюється на тих, чий автомобіль "відпочиває" біля будинку. Якщо ж до нього потрібно дібратися – додайте ще час, витрачений на дорогу до гаража, до прикладу.

Навіщо ж прокидатися раніше? А для того, аби прогріти автомобіль. Це необхідно зробити для того, щоб пічка почала обігрівати лобове скло. Також прогрівання машини полегшить роботу двигуна, адже "мороженим" деталям буде значно складніше справлятися з поставленим перед ними завданням.

Перші кілька кілометрів їдьте на порівняно невисокій швидкості. Це дозволить не перевантажувати двигун вашої "ластівки".

Прокиньтесь раніше, ніж зазвичай - фото 367466
Прокиньтесь раніше, ніж зазвичай

Зимова пастка

Іноді вибратися з місця паркування не так уже й просто. Часто не вдається обійтися без лопати, яка допоможе відгорнути зайвий сніг, яким притрусило ваш улюблений автомобіль. Тому не забудьте поставити її до багажника! Як же ж виїхати, якщо довкола ожеледиця? Для цього рекомендуємо обережно натискати на педаль газу, тримаючи невисокі обороти та даючи колесам прокручуватися. Тертя, що виникло, дозволить автівці виїхати з льодового полону. Якщо це зробити не вдається – не соромтесь покликати когось на допомогу.

Стиль їзди

Якщо ви звикли "лихачити" – забудьте про таку манеру на цілу зиму! Не забувайте, що в холод зчеплення гуми автівки з дорогою змінюється, що може вплинути на керованість транспортного засобу.

Не забувайте про низьку швидкість. Саме вона дозволить вам вчасно загальмувати, якщо виникне така необхідність.

Перегляньте свій звичний стиль їзди - фото 367467
Перегляньте свій звичний стиль їзди

Передбачаємо ситуацію

Кожний поважний водій повинен бути бодай на краплинку екстрасенсом. Ви зобов'язані "прикинути", на якій ділянці дороги буде слизько, а яка дозволить вам з комфортом пересуватися замороженим містом. До прикладу, експерти рекомендують гальмувати перед світлофорами. Воно й не дивно, адже лід обожнює накопичуватися в цій зоні через те, що тепло від автівок розтоплює сніг, перетворюючи його на воду.

Не варто забувати й про пішоходів. Іноді вони можуть падати посеред дороги через ожеледицю. Тому ми не рекомендуємо поспішати з рухом, поки ви не переконаєтесь, що ні на кого не наїдете.

Пам'ятайте, що взимку гальмівний шлях значно довший!

Більше практики

Якщо ви хочете бути справжнім профі на зимових дорогах – не уникайте їзди взимку. Для початку тренуйтесь на порожніх паркінгах. Це дозволить вам краще відчувати автомобіль в непередбачуваних погодних умовах!

Не забувайте про практику - фото 367468
Не забувайте про практику

Бережіть себе та свою "ластівку", а також не забувайте слухати справжні хіти на Радіо МАКСИМУМ!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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