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5 незамінних порад, які полегшать життя водіїв взимку
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Погода в Україні настільки непередбачувана, що завжди потрібно бути готовими до того, що завтра випаде сніг. Саме з цієї причини Радіо МАКСИМУМ ділиться п'ятьма незамінними порадами, які допоможуть отримувати задоволення від керування автомобілем взимку (або під час підступної осені).
Зима – пора року, багата на ДТП і неприємності, з якими можуть стикатися водії. Аби мінімізувати негаразди та примножити задоволення від керування автомобілем ми розповімо вам про кілька секретів, які однозначно полегшать ваше життя!
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Новий графік
Взимку наполегливо рекомендуємо прокидатися на 15-20 хвилин раніше, ніж ви це робите зазвичай. Це правило поширюється на тих, чий автомобіль "відпочиває" біля будинку. Якщо ж до нього потрібно дібратися – додайте ще час, витрачений на дорогу до гаража, до прикладу.
Навіщо ж прокидатися раніше? А для того, аби прогріти автомобіль. Це необхідно зробити для того, щоб пічка почала обігрівати лобове скло. Також прогрівання машини полегшить роботу двигуна, адже "мороженим" деталям буде значно складніше справлятися з поставленим перед ними завданням.
Перші кілька кілометрів їдьте на порівняно невисокій швидкості. Це дозволить не перевантажувати двигун вашої "ластівки".
Зимова пастка
Іноді вибратися з місця паркування не так уже й просто. Часто не вдається обійтися без лопати, яка допоможе відгорнути зайвий сніг, яким притрусило ваш улюблений автомобіль. Тому не забудьте поставити її до багажника! Як же ж виїхати, якщо довкола ожеледиця? Для цього рекомендуємо обережно натискати на педаль газу, тримаючи невисокі обороти та даючи колесам прокручуватися. Тертя, що виникло, дозволить автівці виїхати з льодового полону. Якщо це зробити не вдається – не соромтесь покликати когось на допомогу.
Стиль їзди
Якщо ви звикли "лихачити" – забудьте про таку манеру на цілу зиму! Не забувайте, що в холод зчеплення гуми автівки з дорогою змінюється, що може вплинути на керованість транспортного засобу.
Не забувайте про низьку швидкість. Саме вона дозволить вам вчасно загальмувати, якщо виникне така необхідність.
Передбачаємо ситуацію
Кожний поважний водій повинен бути бодай на краплинку екстрасенсом. Ви зобов'язані "прикинути", на якій ділянці дороги буде слизько, а яка дозволить вам з комфортом пересуватися замороженим містом. До прикладу, експерти рекомендують гальмувати перед світлофорами. Воно й не дивно, адже лід обожнює накопичуватися в цій зоні через те, що тепло від автівок розтоплює сніг, перетворюючи його на воду.
Не варто забувати й про пішоходів. Іноді вони можуть падати посеред дороги через ожеледицю. Тому ми не рекомендуємо поспішати з рухом, поки ви не переконаєтесь, що ні на кого не наїдете.
Пам'ятайте, що взимку гальмівний шлях значно довший!
Більше практики
Якщо ви хочете бути справжнім профі на зимових дорогах – не уникайте їзди взимку. Для початку тренуйтесь на порожніх паркінгах. Це дозволить вам краще відчувати автомобіль в непередбачуваних погодних умовах!
Бережіть себе та свою "ластівку", а також не забувайте слухати справжні хіти на Радіо МАКСИМУМ!
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