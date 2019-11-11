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Умільці зібрали бетмобіль з реактивним двигуном від Boeing

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Бетмобіль - фото 1
Бетмобіль / fox6now

Мешканець американського штату Іллінойс Брайан Хендлер разом зі своїм батьком збудував точну копію машини головного супергероя фільму Тіма Бертона Бетмен. В авто є своя родзинка.

Механіки зробили авто трохи меншим і сконструювали ексклюзивну автомобільну раму, яка може утримувати реактивний мотор Boeing-502, що важить 1 т. При роботі з нього вириваються язики полум'я, як у "оригіналу з фільму".

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Весь процес складання авто Бетмена зайняв 4 роки. Довжина авто становить 6,7 м, маса – 2,3 т. Завдяки особливій конструкції транспортного засобу після зупинки машина може трохи підійматися.

Хендлер розповів, що навряд чи буде їздити по вулицях у пошуках злочинців. Автомобіль також має пройти потрібну реєстрацію, щоб спокійно "рятувати місто". Конструктор збирається використовувати автомобіль для збору коштів на благодійність. Він буде паркувати бетмобіль поруч з благодійними заходами, щоб привертати увагу можливих спонсорів.

Умільці зібрали бетмобіль з реактивним двигуном від Boeing - фото 367186

Умільці зібрали бетмобіль з реактивним двигуном від Boeing - фото 367187

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Джерело: fox6now
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