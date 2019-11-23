В Одесі бачили люксовий поліцейський Porsche Panamera

В Одесі помітили патрульних поліцейських, які їхали вулицями міста на службовому автомобілі преміум-класу Porsche Panamera. Відповідне відео з'явилося в Instagram Магнолія ТВ.

"Поліцейський Porsche Panamera?", – запитали в підписі до знімка. Користувачі соцмереж з гумором почали обговорювати незвичайний патрульний автомобіль.

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"У багатих життя інше", "Ось це поворот... Або просто прикол", "Дільничний Конча-Заспи", "Красиво жити не заборониш, але перешкодити можна", – жартували в мережі. Як виявилося, розкішна іномарка в поліцейському забарвленні використовується на зйомках нового українського фільму. Про це розповів актор і продюсер Дмитро Ступка в Facebook.

Нагадаємо, з початку запуску нової поліції і станом на травень 2019 року були розбиті 1,3 тисячі службових авто, велика частина з яких японські Toyota Prius. При цьому всього було закуплено 2,5 тисячі авто.

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