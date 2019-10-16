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Представлений стильний електромобіль Porsche Taycan

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Porsche Taycan - фото 1
Porsche Taycan / forbes

Нарешті презентували електромобіль Porsche Taycan 4S. Подивіться, як виглядає новинка!

Версії Taycan Turbo і Taycan Turbo S вже можна купити в Україні за ціною від 3,76 млн грн. А тепер автовиробник розширив сімейство електрокарів Taycan, випустивши більш доступну модель Porsche Taycan 4S.

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Новинка виглядає так, як і більш дорогі побратими, представлені в минулому місяці. Вона містить ті ж шасі і підвіску. Але потужність двигунів і місткість батареї виявилися не настільки вражаючими. Так, базова версія Porsche Taycan 4S отримала електродвигуни потужністю 320 кВт (429 к.с.) проти 460 кВт (625 к.с.) у флагманської моделі. Доступний режим підвищеної потужності до 522 к.с. Місткість батареї становить 79,2 кВтг. Ціна такого електромобіля складає $ 103,8 тис. Це помітно нижче за вартість топової версії ($ 185 тис).

Для більш вимогливих користувачів доступна модифікація Taycan 4S з батареєю місткістю 93,4 кВтг і електромоторами потужністю 420 кВт (563 к.с.). В цьому випадку ціна збільшена до $ 110,4 тис. Обидві нові моделі здатні розганятися до максимальної швидкості 250 км/год.

Представлений стильний електромобіль Porsche Taycan - фото 361734

Представлений стильний електромобіль Porsche Taycan - фото 361735

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Джерело: forbes
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