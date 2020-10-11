У Чорнобилі помітили метелика значних розмірів: фотофакт

На території Чорнобильського Радіаційно-екологічного біосферного заповідника було виявлено дивовижну комаху, яка зацікавила експертів. За інформацією, цим створінням виявився метелик Caotala Fraxini (блакитна стрічкарка), якого дуже рідко можна зустріти в Україні.

Відзначається, що це один з найбільших представників метеликів в Україні і в Європі: довжина переднього крила може досягати 45 міліметрів, а розмах крил у польоті – 110 міліметрів. Блакитна стрічкарка активна ночами і реагує на світло.

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Вид цієї комахи був занесений у Червону книгу України як зникаючий. Для багатьох вчених-біологів зустріч з метеликом стала несподіваним сюрпризом, який на початку навіть налякав.

"Швидше за все, цей метелик залетів у приміщення, щоб сховатися від дощу", – сказав один з наукових співробітників заповідника. Фахівці додали, що після дощу метелика перенесуть на його улюблене дерево – тополю.

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