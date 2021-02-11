Американець поскаржився у 911 на білого тигра, який сидів біля дороги

До поліції міста Роквілл (Меріленд) надійшло повідомлення про те, що на автомагістралі сидить білий тигр. Співробітник поліції приїхав на "місце події" і з'ясував, що тигр – велика і реалістична статуя.

Як повідомляється, у цей день в поліцію надійшло досить багато викликів, в яких розповідали про білого тигра біля автомагістралі.

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Для поліцейських досі залишається загадкою, як і чому тигр опинився на трасі, яка з'єднує різні штати. Однак в департаменті заявили, що тигра "поселили" офіцери і тепер він буде жити в поліцейській дільниці, де зможе "перешкодити тільки пішохідному руху".

How and why the tiger came to find himself on the interstate remains a mystery. We're happy to report that the tiger has been adopted by MCP's 1st District officers and has found a new perch at the station - where he is sure to only interrupt foot traffic! pic.twitter.com/GrufqVhehV — Montgomery County Department of Police (@mcpnews) February 9, 2021

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