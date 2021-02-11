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Американець поскаржився у 911 на білого тигра, який сидів біля дороги

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Американець поскаржився у 911 на білого тигра, який сидів біля дороги - фото 1

До поліції міста Роквілл (Меріленд) надійшло повідомлення про те, що на автомагістралі сидить білий тигр. Співробітник поліції приїхав на "місце події" і з'ясував, що тигр – велика і реалістична статуя.

Як повідомляється, у цей день в поліцію надійшло досить багато викликів, в яких розповідали про білого тигра біля автомагістралі.

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Для поліцейських досі залишається загадкою, як і чому тигр опинився на трасі, яка з'єднує різні штати. Однак в департаменті заявили, що тигра "поселили" офіцери і тепер він буде жити в поліцейській дільниці, де зможе "перешкодити тільки пішохідному руху".

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