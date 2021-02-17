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На Закарпатті зняли рідкісну білу лань: фотофакт

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Знімок рідкісної лані на Закарпатті - фото 1
Знімок рідкісної лані на Закарпатті / facebook

На Закарпатті в районі села Горбок фотографині Ларисі Угрин вдалося сфотографувати рідкісну лань-альбіноса в стаді. Кадрами дівчина поділилася на своїй сторінці у Facebook.

Село Горбок розташоване у Мукачівському районі і, за словами фотографині, воно – ідеальне місце для зйомок. Це чудова, велика територія лісу, яка дає відчуття справжнього сафарі. Дівчина також рекомендує відвідати цей регіон любителями дикої природи і фотографами.

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Олені полохливі і тікають всім стадом (я б навіть сказала табуном) в одному напрямку. Фотографуватися не хочуть, але повинні. Іноді "зависають", коли їм потрібно провести складні математичні розрахунки маршруту втечі так, щоб не бути сфотографованими, – написала Лариса Угрин.

На Закарпатті зняли рідкісну білу лань: фотофакт - фото 448153

На Закарпатті зняли рідкісну білу лань: фотофакт - фото 448154

На Закарпатті зняли рідкісну білу лань: фотофакт - фото 448155

На Закарпатті зняли рідкісну білу лань: фотофакт - фото 448156

На Закарпатті зняли рідкісну білу лань: фотофакт - фото 448157

На Закарпатті зняли рідкісну білу лань: фотофакт - фото 448158

На Закарпатті зняли рідкісну білу лань: фотофакт - фото 448159

На Закарпатті зняли рідкісну білу лань: фотофакт - фото 448160

На Закарпатті зняли рідкісну білу лань: фотофакт - фото 448161

На Закарпатті зняли рідкісну білу лань: фотофакт - фото 448162

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Джерело: facebook
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