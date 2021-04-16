В обіймах тисяч троянд: Кім Кардашян випустила нову парфумерну колаборацію

Кім Кардашян анонсувала нову парфумерну колаборації свого бренду KKW Fragrance. Після матері та сестер вона вирішила попрацювати з відомим флористом Джеффом Літемом.

Вони познайомилися близько десяти років тому в Парижі. Тоді Літем був арт-директором готелю Four Seasons George V, а потім він почав оформляти вечірки сім'ї Кардашян-Дженнер. Про це пише WWD.

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Разом Кім і Джефф створили 3 квіткові аромати у флаконах, що нагадують вази, – легкий і ніжний Desert Rose, свіжий Jasmine Air, а також "сексуальний і пустотливий" Night Iris. Скласти їх їм допомогли парфумери швейцарської компанії Givaudan.

Співпрацю з Кім Кардашян Джефф Літем назвав мрією: "Вона надихає мільйони людей. І для мене стати частиною цієї історії – велика честь. Це, напевно, один з найбільших моментів у моїй кар'єрі".

Продажі нової колекції KKW Fragrance стартують у наступну п'ятницю, 23 квітня. Вартість одного флакона складе 40 доларів, а набору з трьох – 110 доларів.

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