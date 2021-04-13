Найяскравіші образи зірок на BAFTA 2021

Карантинні обмеження продовжують впливати на кіноіндустрію, в тому числі на вручення нагород з їх червоними доріжками, які зараз більше нагадують не марафон розкішних суконь, а Instagram-звіт домашніх вечірок.

Організатори британської головної кінопремії BAFTA також були змушені відмовитися від традиційного формату проведення заходу: свою церемонію вони розділили на два дні, назвавши частину переможців в суботу, а частину в неділю. Про це повідомляє Радіо MAXIMUM.

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Гостей також було запрошено мінімальну кількість, більшість номінантів брали участь в BAFTA онлайн, але все одно не полінувалися підготувати для неї найефектніші вбрання. Ми ж вибрали п'ять найкращих.

Гугу Мбата-Роу

Косар Алі

Ванесса Кірбі

Фібі Дайневор

Пріянка Чопра

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