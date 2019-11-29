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Україна увійшла у ТОП-10 країн Європи за кількістю платежів за допомогою годинників
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Компанія MasterCard поділилася статистикою використання європейцями переносної електроніки для безконтактних платежів. Тішить той факт, що наша країна потрапила до першої десятки!
Найбільш просунутими вважаються користувачі Нідерландів. На цю країну припадає 33% усіх безконтактних платежів в Європі за 2019 рік. Друге місце посідає Великобританія (18%), а третє – Швейцарія (8%).
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Україна потрапила у ТОП-10. Природно, все завдяки Apple Pay, тому що ця платіжна система у нас підтримує Apple Watch. Звичайно ж, ще є Garmin Pay, але власників смарт-годинників Garmin явно не так багато. Що стосується Google Pay, то в Україні на смарт-годинниках він офіційно не працює.
Ми раді бачити, як українці легко переходять на нові способи оплат, які вписуються в їх цифровий спосіб життя. Щомісяця українці вже роблять кілька десятків мільйонів оплат за допомогою NFC цифрових гаманців. А сьогодні Україна увійшла в ТОП-10 європейського рейтингу країн за кількістю платежів наручними пристроями, – зазначив Юрій Батхін, віцепрезидент з розвитку бізнесу Mastercard в Україні.
Збільшення розрахунків за допомогою наручних пристроїв пов'язане зі їхньою популярністю серед користувачів. Наприклад, в Європі сьогодні кожен п'ятий дорослий має смарт-годинник або фітнес-браслет. За прогнозами, до 2020 року світовий ринок переносної електроніки складе 30 млрд євро.
Безконтактні платежі також все більше проникають в наше життя: 61% всіх транзакцій у торгових точках Європи безконтактні. Це на 23% більше, ніж на початку 2018 року. В Україні частка безконтактних оплат картами і гаджетами серед всіх розрахунків на терміналах становить майже 30%.
А ви користуєтесь гаджетами для розрахунку чи віддаєте перевагу готівці та кредиткам?
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