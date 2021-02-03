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В ОАЕ з'явиться перший у світі космічний суд

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В ОАЕ з'явиться перший у світі космічний суд - фото 1

Влада Дубая створює космічний суд для врегулювання майбутніх комерційних суперечок на орбіті Землі.

У 2021 році суди Міжнародного фінансового центру Дубая (DIFC) і Фонд майбутнього Дубая (DFF) приступлять до реалізації нової ініціативи Суди майбутнього, впроваджуючи космічний суд.

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Новий арбітражний суд буде спеціалізуватися на космічну діяльність приватних компаній, зокрема, на відмінностях з приводу покупки супутників або зіткненнях пристроїв на навколоземній орбіті.

Таке рішення продиктоване прогресом в космічній галузі, який був досягнутий ОАЕ в останні роки.

В ОАЕ з'явиться перший у світі космічний суд - фото 446190

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Джерело: difc
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