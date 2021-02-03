Треба трохи попрацювати над посадкою: SpaceX знову розбила космічний корабель

Під час випробувань на стартовому полігоні у Техасі космічний корабель SpaceX успішно злетів і піднявся на запрограмовану висоту 10 кілометрів над поверхнею Землі. Потім Starship SN9 повинен був перевернутися у вертикальне положення і перейти у режим для посадки.

Але апарат так і не зміг коректно вирівнятися у повітрі та вибухнув, завалившись набік біля самої землі.

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Хоча підсумок запуску SN9 виявився аналогічним грудневому, SpaceX розглядає черговий невдалий випробувальний політ як "крок уперед". Глава SpaceX Ілон Маск заявив, що у Starship ще "сотні місій", які йому слід виконати, перш ніж ракета зможе здійснювати пасажирські рейси.

Це був відмінний політ, але потрібно ще трохи попрацювати над посадкою, – зазначив під час трансляції запуску головний інженер з інтеграції SpaceX Джон Інспрукер.

Дата польоту десятого за ліком прототипу Starship буде оголошена компанією пізніше.

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