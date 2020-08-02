В ОАЕ запустили першу в арабських країнах атомну електростанцію: фото

Перша в арабських країнах АЕС введена в експлуатацію в ОАЕ в суботу. З такою заявою виступив віцепрезидент і прем'єр-міністр країни, шейх емірату Дубай Мухаммед бін Рашида аль-Мактума. Підготовка до роботи тривала на АЕС протягом п'яти місяців.

Влада заявляє про намір забезпечити країну новим видом чистої енергії. До будівництва було залучено південнокорейський енергетичний концерн Kepco, що обійшлося у 2,44 млрд доларів.

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"Фахівці успішно завантажили ядерне паливо, провели випробування і успішно завершили операції по запуску", – зазначив Мухаммед бін Рашида аль-Мактума.

Потужність станції після введення в дію всіх чотирьох енергоблоків становила 5600 мегаватів, що покриє до чверті потреб країни в енергії. Відзначається, що підготовчі роботи тривали на АЕС протягом п'яти місяців.

نعلن اليوم عن نجاح دولة الإمارات في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، وذلك في محطات براكة للطاقة النووية بأبوظبي .. نجحت فرق العمل في تحميل حزم الوقود النووي واجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح . أبارك لأخي محمد بن زايد هذا الانجاز .. pic.twitter.com/e8VHz4o6BY — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 1, 2020

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