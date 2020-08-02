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В ОАЕ запустили першу в арабських країнах атомну електростанцію: фото

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АЕС введена в експлуатацію в ОАЕ - фото 1
АЕС введена в експлуатацію в ОАЕ / dw

Перша в арабських країнах АЕС введена в експлуатацію в ОАЕ в суботу. З такою заявою виступив віцепрезидент і прем'єр-міністр країни, шейх емірату Дубай Мухаммед бін Рашида аль-Мактума. Підготовка до роботи тривала на АЕС протягом п'яти місяців.

Влада заявляє про намір забезпечити країну новим видом чистої енергії. До будівництва було залучено південнокорейський енергетичний концерн Kepco, що обійшлося у 2,44 млрд доларів.

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"Фахівці успішно завантажили ядерне паливо, провели випробування і успішно завершили операції по запуску", – зазначив Мухаммед бін Рашида аль-Мактума.

Потужність станції після введення в дію всіх чотирьох енергоблоків становила 5600 мегаватів, що покриє до чверті потреб країни в енергії. Відзначається, що підготовчі роботи тривали на АЕС протягом п'яти місяців.

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Джерело: dw
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