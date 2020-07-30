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Створено пакети, які повністю розкладаються у воді

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Пакет - фото 1
Пакет / nhk

Японські хіміки розробили пакети, які повністю розкладаються в морській воді. Як вони виглядають?

Як повідомили виробники, пакети виготовляються з рослинних інгредієнтів, таких як цукровий очерет.

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Завдяки особливому складу пакети легко розчиняються в морській воді, яка зазвичай містить менше мікроорганізмів, ніж ґрунт. Повне руйнування такого пакета відбувається приблизно за рік.

Поява цього продукту на ринку, безумовно, дозволить знизити негативний вплив на екологію. Однак потенційних покупців може відлякати ціна. Оскільки для виробництва нових пакетів потрібні передові технології, ціна на готовий виріб буде майже в шість разів вища, ніж на звичайний пластиковий пакет.

Створено пакети, які повністю розкладаються у воді - фото 418254

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Джерело: nhk
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