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В ОАЕ за 10 секунд підірвали чотири хмарочоси: відео чергового рекорду країни

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В ОАЕ підірвали чотири хмарочоси - фото 1
В ОАЕ підірвали чотири хмарочоси / gulftoday

В Абу-Дабі, що в Об'єднаних Арабських Еміратах, за рішенням влади підірвали чотири хмарочоси, які були розташовані поблизу місцевого порту. Відео моменту підриву з'явилося у мережі.

Так, 144-поверхові будівлі перетворилися на руїни рівно за 10 секунд, а вибух увійшов до Книги рекордів Гіннесса, як найбезпечніший контрольований вибух у світі.

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Відзначається, що інженери-будівельники довгий час вивчали комплекс для планування вибуху, адже потрібно було не зачепити інші споруди в цьому районі. Все обійшлося без втрат і будь-яких надзвичайних ситуацій. На місці веж комплексу Mina Plaza Towers тепер з'явиться новий торговий і туристичний центр.

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Джерело: gulftoday
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