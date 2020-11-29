В ОАЕ за 10 секунд підірвали чотири хмарочоси: відео чергового рекорду країни

В Абу-Дабі, що в Об'єднаних Арабських Еміратах, за рішенням влади підірвали чотири хмарочоси, які були розташовані поблизу місцевого порту. Відео моменту підриву з'явилося у мережі.

Так, 144-поверхові будівлі перетворилися на руїни рівно за 10 секунд, а вибух увійшов до Книги рекордів Гіннесса, як найбезпечніший контрольований вибух у світі.

І ще: Творці Бурдж-Халіфи показали концепт місячної багатоповерхівки: відео

Відзначається, що інженери-будівельники довгий час вивчали комплекс для планування вибуху, адже потрібно було не зачепити інші споруди в цьому районі. Все обійшлося без втрат і будь-яких надзвичайних ситуацій. На місці веж комплексу Mina Plaza Towers тепер з'явиться новий торговий і туристичний центр.

Читайте також: У Польщі відкрили найглибший у світі басейн з підводним готелем: вражаючі фото та відео