У Польщі відкрили найглибший у світі басейн з підводним готелем: вражаючі фото та відео

У місті Мщонув поблизу Варшави відкрився найглибший у світі басейн. Глибина басейну Deepspot, який стилізований під храми мая, досягає 45 метрів і 70 см.

Так, басейн біля Варшави обладнаний готельними кімнатами на глибині 5 метрів під водою, тунелем і 25-метровим "колодязем". Також в ньому побудовані "п'ятиповерхові" печери зі сталактитами.

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Deepspot наповнений 8 тисячами кубометрів води, що дорівнює наповненню 27 звичайних басейнів. Стіни основної частини споруди можуть витримати тиск води вагою 50 тонн. Загальна вартість інвестицій склала понад 8,5 мільйона євро.

У світі є тільки два басейни такого типу: Nemo33 поблизу Брюсселя глибиною 33 метри (відкритий у 2004 році) і Y-40 Deep Joy поблизу італійської Падуї глибиною 42,15 метра (відкритий у 2014 році).

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