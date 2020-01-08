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В ОАЕ відкрився перший музей селфі

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В ОАЕ відкрився перший музей селфі - фото 1

У Дубаї відкрився перший музей селфі, який отримав назву "Королівство селфі". Приміщення складається з 15 залів, в яких можна зробити на смартфон креативні фотографії.

Музей селфі почав працювати в Дубаї. У залах виставлено правильне професійне освітлення і створений креативний інтер'єр.

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via GIPHY

У музеї обіцяють, що інтер'єр залів будуть оновлювати кожні кілька місяців. Також в приміщенні плануються виставки художників, будуть проводитися різні арт-заходу і тематичні вечірки.

Відвідувач заплатить за вхід приблизно 15 доларів. Музей працює щодня з 11 до 20 годин.

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Джерело: gulfnews
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