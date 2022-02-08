В ОАЕ презентують човен з водневими двигунами, який зможе літати на висоті 80 см над водою

У Дубаї будуть створювати перші у світі човни з водневими двигунами. Проєкт розроблений за підтримки приватних компаній ОАЕ та швейцарським стартапом із фінансуванням у розмірі 10 мільйонів євро.

Як пише Khaleejtimes, презентація човна відбудеться на 28-му Міжнародному кліматичному саміті у Дубаї, який відбудеться у листопаді 2023 року.

І ще: Пікап Cybertruck можна перетворити на катамаран-амфібію: попередні замовлення уже відкрито

"Ми раді зробити це оголошення з Дубая і мати можливість виготовити і запустити The Jet, який стане першим у світі човном, що плаватиме без шуму, хвиль і викидів та зможе літати на висоті 80 см над водою", – сказав Ален Тебо, засновник швейцарського стартапу.

Човен працюватиме на екологічно чистій енергії. Він може безшумно літати над водою та розвивати крейсерську швидкість до 40 вузлів. Водний транспорт з інноваційним дизайном розрахований на 8-12 пасажирів та оснащений двома двигунами та кондиціонером.

Вироблення чистої та відновлюваної енергії – ключова умова сталого розвитку та один зі стратегічних пріоритетів ОАЕ. Так, до 2050 року Дубай має намір виробляти 75% необхідної енергії з екологічно чистих джерел.

Читайте також: Парамедики Дубая отримали суперкар Lykan, який перетворили на карету швидкої допомоги