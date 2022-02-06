Пікап Cybertruck можна перетворити на катамаран-амфібію: попередні замовлення уже відкрито

Tesla ще не розпочала серійне виробництво свого Cybertruck, проте це не зупиняє охочих заробити на його популярності. Якісь завзяті хлопці запатентували комплект, що перетворює електричний пікап в амфібію на підводних крилах.

Патент на комплект, який перетворить Tesla Cybertruck на катамаран-амфібію, вже отримано. І доки компанія Ілона Маска в черговий раз відклала запуск пікапа в серію, прийом замовлень на Cybercat вже оголошений. До того, купивши пакет під назвою Cyberfoil, катамаран можна оснастити підводними крилами. За словами розробників, це дозволить досягти максимальної ефективності на воді.

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Cybercat зможе розвивати на воді понад 22 вузли (40 км/год). Запас ходу складе понад 100 морських миль на 5 вузлах (185 км за 9 км/год) або понад 50 морських миль за 13 вузлів (92 кілометри за 25 км/год).

Стартова вартість Cybercat коливається від 22 900 до 32 900 доларів в залежності від кількості двигунів. Максимально – це п'ять електродвигунів загальною потужністю 335 л. Потужність кожного 50 кВт.

"Ви думали, що розкладний кемпер для Cybertruck — це занадто. Ваш Cybertruck має більшу універсальність, ніж ви могли собі уявити. Завдяки великому акумулятору, міцній конструкції та адаптивній пневматичній підвісці Cybertruck є усього за кілька кроків від перетворення на потужний повністю електричний катамаран-амфібію", – заявив представник компанії.

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