Парамедики Дубая отримали суперкар Lykan, який перетворили на карету швидкої допомоги

Поліцейські Дубая давно використовують круті суперкари, а тепер власний суперкар з'явився і у бригади медиків. Йдеться про особливий Lykan Hypersport Responder. Здається, це найшвидший медичний автомобіль у світі: 2,8 секунди до сотні та майже 400 км/год – максимальна швидкість.

Суперкар дозволить швидше діставатися до місця події. Влада стверджує, що це не просто черговий іміджевий хід. Хоча він, очевидно, не може перевозити пацієнтів як традиційна машина швидкої допомоги, він буде використовуватися в інших надзвичайних ситуаціях.

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"Дубай став синонімом всього унікального та першого у світі. Lykan HyperSport Responder відбиває унікальну позицію Дубая як одного з провідних міст світу в галузі інновацій. Швидкість та можливості автомобіля дозволяють значно скоротити час реагування у надзвичайних ситуаціях та забезпечити своєчасне втручання", – сказав виконавчий директор Dubai Corporation for Ambulance Services Халіфа бін Дарра.

Потужний Lykan оформлений в яскравому біло-червоному кольорі, а також прикрашений різними гаслами, у тому числі написом "Дубай, найкраще у світі місто для життя"

Цікаво, що поліцейське управління сусіднього міста Абу-Дабі отримало у своє користування Lykan Hypersport у середині 2019 року. Враховуючи, що колись було вироблено лише 7 екземплярів Hypersport, цілком можливо, що новий HyperSport Responder, який використовуватиметься парамедиками в Дубаї, — це той самий автомобіль поліції Абу-Дабі.

Суперкар оснащений 3,7-літровим опозитним шестициліндровим двигуном з подвійним турбонаддувом Ruf, який розвиває потужність 740 к.с. Цього достатньо, щоб розігнати HyperSport до 100 км/год за 2,8 секунди та досягти максимальної швидкості 395 км/год.

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