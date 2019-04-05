В НСК "Олімпійський" зробили резонансну заяву про дебати кандидатів

Уже кілька днів кандидати в президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський домовляються про дебати на НСК "Олімпійський", однак до керівництва стадіону, як з'ясувалося, досі ніхто не звертався щодо проведення заходу.

Про це заявив заступник генерального директора НСК "Олімпійський" Віктор Анісімов на брифінгу щодо можливого проведення передвиборчих дебатів кандидатів у президенти України на арені.

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"Наразі ми не отримали жодного офіційного звернення щодо проведення дебатів на НСК "Олімпійський". Ні від Центральної виборчої комісії, ні від Суспільного телебачення як організатора дебатів по законодавству запитів не надходило", – наголосив він.

При цьому представник керівництва стадіону додав, що назвати вартість проведення дебатів поки що неможливо: немає конкретного технічного завдання, що потрібно для цієї події. "Разом з тим "Олімпійський" має всі технічні можливості, щоб провести дебати на найвищому рівні", – підсумував Анісімов. Можливий навіть варіант дебатів із глядачами на трибунах.

Ми провели фінал Ліги чемпіонів – значить, можливо все, якщо буде заявка та буде зустріч з представниками ЦВК, Суспільного телебачення та штабів кандидатів у президенти. Вони мають назвати вимоги для проведення дебатів: технічна підтримка, охорона та наявність глядачів, – пояснив представник НСК.

За його словами, заявка на проведення дебатів на "Олімпійському" має надійти до 17 квітня, але 19 квітня стадіон буде вільний.

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