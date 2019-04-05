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Будь мужиком: Порошенко випустив нове звернення до Зеленського

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Будь мужиком: Порошенко випустив нове звернення до Зеленського - фото 1

Петро Порошенко знову звернувся до свого головного опонента Володимира Зеленського. Це відповідь на заклик Зеленського щодо того, щоб дебати провела Юлія Тимошенко.

Нагадуємо, що чинний глава України Петро Порошенко прийняв виклик кандидата у президенти Володимира Зеленського провести відкриті дебати на НСК "Олімпійський". Президент також наголосив, що це зовсім не шоу.

І ще: Володимир Зеленський відмовився здавати аналізи на Олімпійському

Нове відеозвернення стосується виклику Зеленського, який продовжує ставити свої вимоги та запросив Юлію Тимошенко на дебати у ролі ведучою та модератора.

Володимире Олександровичу, не шукайте причин і не ставте умов. І ніким не прикривайтеся. Це – некрасиво. Будьте мужиком. Приходьте на дебати. Стадіон, так стадіон. Я чекаю! – зазначив Петро Порошенко.

До теми: Зеленський запропонував Тимошенко стати ведучою дебатів: відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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