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СМС від МВС: порушникам ПДР почнуть приходити оповіщення

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СМС від МВС: порушникам ПДР почнуть приходити оповіщення - фото 1

У Міністерстві внутрішніх справ попередили, що незабаром порушникам ПДР почнуть приходити смс-оповіщення. Такі нововведення продовжують радувати українських водіїв і навіть стають приводом для гумору.

За словами Заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в планах відомства ввести систему оповіщення, яка буде надсилати порушникам інформацію про вчинене ним правопорушення на дорозі і суму штрафу.

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Також чиновник розповів про нову систему відео- і фотофіксації порушень ПДР. Перш за все, вона буде визначати перевищення швидкості, а згодом передбачається, що система виявлятиме й перетин подвійної суцільної лінії.

СМС від МВС: порушникам ПДР почнуть приходити оповіщення - фото 368017

Смс-оповіщення будуть приходити не всім, а лише тим, хто має Електронний кабінет водія.

Міністерство планує також ввести систему, яка визначатиме невірно припарковані транспортні засоби. Наскільки будуть ефективні подібні заходи в українських реаліях поки не відомо. Але в багатьох зарубіжних країнах така система вже введена і багато років використовується.

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Джерело: avtoblog
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