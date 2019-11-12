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Куди звертатися, якщо загубили водійське посвідчення: зручне вирішення проблеми

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Як відновити водійські права - фото 1
Як відновити водійські права / firtka

У МВС розповіли, як діяти в разі втрати або пошкодження водійських прав. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС на своїй сторінці в Facebook.

Якщо ви раптом втратили чи зіпсували водійські права або ж у вас вкрали гаманець з усіма документами, серед яких було й посвідчення водія, не варто турбуватись. У цьому випадку вам необхідно звернутися в найближчий сервісний центр МВС, де вам швидко допоможуть з цією проблемою.

І ще: До уваги водіїв: з якої причини поліція може зупинити ваше авто

Які документи необхідно мати з собою:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • медичну довідку 083/о;
  • пошкоджене посвідчення водія (у разі пошкодження);
  • довідку з поліції (в разі крадіжки).

Адміністратори сервісного центру перевірять дані і видадуть вам нові водійські права.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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