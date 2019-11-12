Куди звертатися, якщо загубили водійське посвідчення: зручне вирішення проблеми

У МВС розповіли, як діяти в разі втрати або пошкодження водійських прав. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС на своїй сторінці в Facebook.

Якщо ви раптом втратили чи зіпсували водійські права або ж у вас вкрали гаманець з усіма документами, серед яких було й посвідчення водія, не варто турбуватись. У цьому випадку вам необхідно звернутися в найближчий сервісний центр МВС, де вам швидко допоможуть з цією проблемою.

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Які документи необхідно мати з собою:

паспорт;

ідентифікаційний код;

медичну довідку 083/о;

пошкоджене посвідчення водія (у разі пошкодження);

довідку з поліції (в разі крадіжки).

Адміністратори сервісного центру перевірять дані і видадуть вам нові водійські права.

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