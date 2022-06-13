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"В моїх венах і Азов і сталь": слухайте пісню "Україна, Мам" від виконавиці НІЧКА
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Даяна Кульбіда, відома під псевдонімом Нічка, сама написала слова та музику до пісні "Україна, мам". Слухайте ліричний патріотичний трек!
Виконавиця НІЧКА дякує своїм поціновувачам за кожне прослуховування, кожну емоцію та коментар. Й стверджує, що пісня відгукується тим, у кого "прекрасні серденька". Саме ці люди надихають її триматися та творити!
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Нічка закликає підтримувати й надалі нашу прекрасну країну, кожного вірного українця, наших митців, наших Героїв і Україна буде мирною, квітучою та непереможною!
"Пісня про нас і для нас. І ще для неї. Для України. Про те, як було і як буде. І про пам'ять. Бережіть себе і близьких. Обіймаю вас усіх і вірю, що все у нас налагодиться і що скоро я записуватиму пісні не на айфон. Гарного прослуховування і смерть окупантам", – прокоментувала НІЧКА свою нову музичну роботу.
Слухати пісню НІЧКА – Україна, Мам:
Слова пісні НІЧКА – Україна, Мам:
Де моє тіло
Я падаю в прірву
Пітьма огорта
Й мене не пита
Як тебе звати?
Чиї в тебе очі?
Любила бруківку?
Чи мала кота?
Як спати в ванній?
А як в коридорі?
Як рятувати
Не речі, а пса?
Чи зимний був лютий?
Отой, що на шкірі
Залишив помітку
2 4. 0 2
Мам, мам
Вся земля в руках у твого сина
Мамо, мам
А в моїх венах і Азов і сталь
Мам, мам
Вже не вмерла й ніколи не вмре Україна
Будем вірить, мам
Будем битись, мам
Будем жити, мам
Україна, мам
Любилася з вітром
Тримала за руку
Того, що від смерті
З тобою тікав
Чекала на літо
Щоб в гори і вище
Збивати коліна
А потім літать
Хотіда до моря
Щоб хвилі і тиша
І дім в тебе є
А страху нема
А вдома тепла подушка
Твій чайник і книжки
І рідна душа
Тебе обійма
Мам, мам
Вся земля в руках у твого сина
Мамо, мам
А в моїх венах і Азов і сталь
Мам, мам
Вже не вмерла й ніколи не вмре Україна
Будем вірить, мам
Будем битись, мам
Будем жити, мам
Україна, мам
Пітьма, розкажи
Для чого ти нищиш?
Красива ж зелена
Не чорна трава
Тобі заважали
Дитячі косички?
Чи дяді Валєри
Ліва нога?
Чому кисень є
А дихати нічим?
Чому було 3 брата,
А стало 2?
І як забувати
Рідні обличчя?
І як із контактів
Видалить «Мама»?
Мам, мам
Вся земля в руках у твого сина
Мамо, мам
А в моїх венах і Азов і сталь
Мам, мам
Вже не вмерла й ніколи не вмре Україна
Будем вірить, мам
Будем битись, мам
Будем жити, мам
Україна, мам
Мам, мам
Не забуду ніколи сина
Мамо, мам
Всіх синів і доньок, їхню сталь
Мам, мам
Ми всі поруч й ніколи не вмре Україна
Будем вірить, мам
Будем битись, мам
Будем жити, мам
Україна, мам
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