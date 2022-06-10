Танцює зі смертю: висхідна зірка Лилу45 випустила пісню з україномовного альбому

Співачка Лилу45 уже стала улюбленицею українських слухачів. Тепер же в неї може значно зрости аудиторія, адже вона записує україномовний альбом. Слухайте першу пісню з нього під назвою "Танцює зі смертю".

Виконавиця Лилу45 – новачок в українському шоубізнесі. Але це не завадило їй стати справжньою зіркою сучасності. Тож слухайте на Радіо MAXIMUM пісню "Танцює зі смертю" – її україномовною новинкою.

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Пісню "Танцює зі смертю" Людмила Білоусова (справжнє ім'я Лилу45) – виконує електронним звуком. Але в цій композиції голос зірки звучить відчайдушніше, ніж зазвичай.

Ні для кого не стало сюрпризом, що на текст пісні надихнула війна, розв'язана Росією. У композицію вплетені рядки з українського гімну. Крім того, там можна почути слова: "знайти в собі бодай трохи наснаги писати криваві листи до Гааги".

Співачка Лилу45 представила пісню "Танцює зі смертю": слухайте пісню онлайн

Зауважимо, що це не перша пісня, яку Лилу45 виконує українською мовою. Цьогоріч вона разом з Артемом Пивоваровим представили композицію "Радісно / Страшно". Її основою став вірш Гео Шкурупія.

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