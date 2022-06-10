Цей сон: слухайте новинку від гурту Gar4ica про незламність українців

Український гурт Gar4ica презентував новий трек "Цей Сон". У композиції йдеться про незламність українського духу та перемогу над злом, яку усі так чекають!

За словами фронтмена гурту Кирила Гаршина, пісня була написана під час війни, коли у мирному українському небі почали літати ворожі ракети та відбирати життя невинних людей. Слухайте новинку разом з Радіо MAXIMUM!

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Війна – це як страшний сон для кожного з нас, тому ми усі чекаємо, коли він закінчиться і настане той час, коли ми зможемо знову будувати та планувати своє вільне, незалежне майбутнє!, – додав музикант.

Молодий та запальний гурт "Gar4ica" з міста Житомир! Хлопці вже встигли випустити власний альбом, під назвою "Точка G", який лунає на багатьох радіостанціях країни, та навіть за кордоном (зокрема, у чартах Америки для української діаспори), і, мало того, – об'їхали з ним майже усю Україну. Пісні гурту є на усіх музичних маркетах та платформах.

Gar4ica – Цей сон: слухайте онлайн нову пісню гурту:

Також, на YouTube-каналі хлопців ви можете побачити безліч відеоробіт на пісні з альбому. Кліпи на треки "Сумно", "Майбутні-Колишні" та "Скажені", зібрали по 100 тисяч переглядів і більше. Одна з найулюбленіших пісень шанувальників "Забий і Танцюй" лунала на каналі "1+1" у програмі "Сніданок". Трек "Майбутні-Колишні", який був записаний спільно з відомим хіп-хоп виконавцем "ХАСом", та учасницею "Голос Країни 7" Христиною Дутчак розривав хіт-паради радіостанцій цієї весни.

Заснований гурт не так давно, день народження гурту припадає на велике свято, День Незалежності України! Отож, цього року, 24 серпня гурту виповниться 3 роки.

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