В купальнику і в шапці: найкрасивіша гравець світу у покер захопила новим фото 18+

Зваблива покеристка та мандрівниця Сара Андервуд не припиняє тішити прихильників яскравими фото зі своїх буднів. Цього разу красуня насолоджувалась гарячою ванною посеред холодного лісу.

37-річна американська фотомодель, мандрівниця, блогерка та професійний гравець у покер Сара Джин Андервуд активно займається своєю сторінкою в Інстаграмі, де має понад 8 мільйонів підписників. Все тому, що красуня регулярно ділиться кадрами з яскравих подорожей, а також просто пікантними знімками. Варто додати, що у профілі білявки не знайдеш тонни фотошопу, а сама Сара зовсім не хвилюється з приводу своїх розкішних форм.

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Це підтверджує і нове фото Андервуд, на якому вона насолоджується гарячою ванною у крихітному бікіні прямісінько біля свого помешкання у лісі. Звісно ж, холодна пора року дає про себе знати, тож дівчина не забула і про дуже важливу річ, а саме шапку. Здається, ідеальний зимовий образ існує!

instagram.com/saraunderwood

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