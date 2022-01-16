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Тренерка Ана Чері приміряла образ спокусливої школярки: фото 18+

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Ана Чері похизувалась формами на нових фото - фото 1
Ана Чері похизувалась формами на нових фото / instagram.com/anacheri

Популярна фітоняшка Ана Чері не збирається відмовлятись від пікантного контенту, а її нові фото лише це підтверджують. Ця дівчина зовсім не має комплексів!

35-річна американська фітнес-модель та тренерка Ана Чері активно працює не лише у спортзалі, а й в соцмережі Інстаграм, де має шалену кількість прихильників. За розкішною каліфорнійкою без комплексів стежать понад 12 мільйонів підписників. А все тому, що красуня регулярно надихає займатись спортом і обожнює ділитись пікантним контентом, передає Радіо MAXIMUM.

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Нові фото Ани не стали винятком, адже на них дівчина хизується формами з доволі незвичайних ракурсів. До того ж, Чері вирішила приміряти образ "хорошої школярки", одягнувши крихітну строкату спідницю та прозорий топ. Фанати одразу засипали модель компліментами, оцінивши не тільки вбрання, а й ефектну фігуру.

Тренерка Ана Чері приміряла образ спокусливої школярки: фото 18+ - фото 492312

Тренерка Ана Чері приміряла образ спокусливої школярки: фото 18+ - фото 492313

Джерело фото: instagram.com/anacheri

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