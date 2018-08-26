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В Криму заспівали легендарну українську пісню: з'явилося відео

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Крим - фото 1
Крим / 5

Люди аплодували музикантам стоячи.

На вулиці анексованого українського півострова Крим вуличні музиканти виконали пісню Океану Ельзи. Відповідні кадри опублікував один з користувачів мережі на своїй сторінці у Facebook.

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Так, в центрі Сімферополя невідомі виконали пісню легендарного гурту Океан Ельзи – "Я не здамся без бою". Примітно, що навколо зібрався натовп глядачів, деякі з них знімали на телефон.

Після закінчення пісні, молодим музикантам люди аплодували стоячи. Зараз відеоролик переглянули вже майже п'ять тисяч людей. Дехто з користувачів пишуть, що пісня є "гімном" Майдану.

"Це гімн Майдану, так що дивись уважніше", – сказав коментатор Володимир Глухов.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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