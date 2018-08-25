Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

У Бразилії статую Христа Спасителя підсвітили кольорами українського прапора

  • 64
Статуя Христа Спасителя у Ріо-де-Жанейро - фото 1
Статуя Христа Спасителя у Ріо-де-Жанейро / cattur

Статуя Христа Спасителя у Ріо-де-Жанейро освітлена в українські кольори. Про це повідомляє Посольство України в Бразилії 25 серпня на своїй сторінці у Facebook.

У Ріо-де-Жанейро (Бразилія) п'ятий рік поспіль до Дня Незалежності України підсвічують статую Ісуса Спасителя в кольори українського прапора.

І ще: Концерт Океану Ельзи на День Незалежності: відео виступу

"З нагоди 100-річчя відродження Української Державності, 27-ї річниці Незалежності України та національного свята Бразилії – Дня української громади, на прохання Посольства України в Бразилії п'ятий рік поспіль всесвітньо туристична принада Ріо-де-Жанейро – статуя Христа Спасителя освітлена в українські кольори", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 серпня в Україні відзначали 27 річницю Незалежності.

Читайте також: 27 пісень Незалежності, які знає кожен українець

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 17:00, 30 серпня
  • 1743
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 719
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 461099
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини День Незалежності