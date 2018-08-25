У Бразилії статую Христа Спасителя підсвітили кольорами українського прапора

Статуя Христа Спасителя у Ріо-де-Жанейро освітлена в українські кольори. Про це повідомляє Посольство України в Бразилії 25 серпня на своїй сторінці у Facebook.

У Ріо-де-Жанейро (Бразилія) п'ятий рік поспіль до Дня Незалежності України підсвічують статую Ісуса Спасителя в кольори українського прапора.

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"З нагоди 100-річчя відродження Української Державності, 27-ї річниці Незалежності України та національного свята Бразилії – Дня української громади, на прохання Посольства України в Бразилії п'ятий рік поспіль всесвітньо туристична принада Ріо-де-Жанейро – статуя Христа Спасителя освітлена в українські кольори", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 серпня в Україні відзначали 27 річницю Незалежності.

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