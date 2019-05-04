Штучний інтелект у McDonald's може передбачати замовлення клієнтів

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's у США запускає технологію, яка може передбачити замовлення клієнтів, в залежності від погоди, часу доби, трафіку і інших чинників.

Ізраїльський стартап Dynamic Yield, який компанія McDonald's придбала у березні 2019 року, розробив штучний інтелект для передбачення замовлень. Залежно від погоди, часу доби, трафіку і найпопулярніших замовлень, технологія пропонує користувачам різні набори їжі і напоїв на цифровому меню.

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Штучний інтелект від Dynamic Yield підключений до інтернету, мобільних додатків, email, колл-центрів. Таким чином, компанія планує максимально оцифрувати взаємодію з клієнтами. Зараз нову систему запускають в декількох сотнях McDonald's у США, після чого вона повинна запрацювати і в інших країнах.

Технології є найважливішим елементом нашого плану розвитку, підвищуючи зручність користування для клієнтів. Завдяки цьому придбанню ми розширюємо і нашу здатність посилювати роль технологій та даних в майбутньому, а також швидкість, з якою ми зможемо реалізувати наше бачення створення більш персоналізованого досвіду для клієнтів, – говорить президент і виконавчий директор McDonald's Corporation Стів Істербрук.

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