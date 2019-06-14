Навіщо ложечку в McDonald's роблять з порожньою квадратною ручкою

Ніколи не ставили собі запитання, навіщо в морозиво Макфлурі в МакДаці кладуть ложку дивної форми? Сама ложка нормальна, але її ручка...

Здається, вона зроблена для того, щоб в неї щось вставляти або наливати. Але що і навіщо? Версій, чому форма саме така декілька. Багато хто передбачав, що порожня форма ручки ложки потрібна для того, щоб її чимось наповнювати. Але чим?

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Однак, вся справа в тому, що ложка такої форми дійсно вставляється у ручку. Але не для того, щоб нею зручніше було їсти, а щоб нею зручніше було мішати морозиво! Коли готують Макфлурі, то звичайне м'яке морозиво наливають в стаканчик, потім туди додають наповнювач, кладуть ложку і вставляють її в спеціальний апарат, який цією ж ложкою розмішує десерт.

Таємниця ложки у Макфлурі

Такий спосіб розмішування якісніший і більш гігієнічний. Плюс, це, звичайно, швидше, ніж мішати вручну. Після цього ложка просто залишається в стаканчику.

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